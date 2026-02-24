Арбитр из Кыргызстана назначена на Кубок Азии в Австралии

Рефери ФИФА из Кыргызстана Вероника Бернацкая получила назначение на женский Кубок Азии по футболу, который стартует 1 марта в Австралии. До начала турнира, в срок до 28 февраля, Бернацкая проходит обязательную предсоревновательную подготовку. Программа включает теоретические занятия, практические упражнения и тесты по физической подготовке для подтверждения соответствия международным стандартам судейства.

В Кыргызском футбольном союзе отметили, что данные сборы направлены на поддержание высокого уровня формы и квалификации, необходимых для работы на соревнованиях столь высокого ранга. Участие отечественных судей в турнирах такого масштаба подтверждает международное признание кыргызстанской школы арбитража.