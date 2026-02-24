Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 102.37 - 103.37

Арбитр из Кыргызстана назначена на Кубок Азии в Австралии

258  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Рефери ФИФА из Кыргызстана Вероника Бернацкая получила назначение на женский Кубок Азии по футболу, который стартует 1 марта в Австралии. До начала турнира, в срок до 28 февраля, Бернацкая проходит обязательную предсоревновательную подготовку. Программа включает теоретические занятия, практические упражнения и тесты по физической подготовке для подтверждения соответствия международным стандартам судейства.

В Кыргызском футбольном союзе отметили, что данные сборы направлены на поддержание высокого уровня формы и квалификации, необходимых для работы на соревнованиях столь высокого ранга. Участие отечественных судей в турнирах такого масштаба подтверждает международное признание кыргызстанской школы арбитража.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455877
Теги:
судья, футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  