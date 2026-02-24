В Минсельхозе Кыргызстана обсудили борьбу с коррупцией

В Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР состоялось совещание по реализации государственной антикоррупционной стратегии. Участники обсудили выполнение плана мероприятий, утвержденного указом президента, и подвели предварительные итоги мониторинга. В заседании приняли участие представители Генеральной прокуратуры, Антикоррупционного делового совета и гражданского общества. Ключевой темой обсуждения стало создание национальной системы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, что позволит исключить юридические лазейки для злоупотреблений еще на стадии разработки документов.

Особое внимание ведомство уделяет цифровизации системы управления и повышению прозрачности своей деятельности. По итогам проведенного мониторинга специалисты обозначили не только достигнутые результаты, но и наиболее острые проблемные вопросы. Для их устранения уже подготовлены конкретные предложения, которые войдут в итоговый отчет министерства. Кроме того, на встрече обсудили развитие международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции и системные меры по минимизации рисков при принятии управленческих решений.

В министерстве заявили, что работа по искоренению коррупционных проявлений будет продолжена в приоритетном порядке. Основной упор планируется сделать на открытости ведомства перед общественностью и внедрении новых инструментов контроля. Системный подход к предупреждению нарушений останется главным вектором развития министерства на ближайший период, обеспечивая подотчетность и эффективное использование государственных ресурсов.