Кыргызстан закупит элитных лошадей и обновит ипподромы к Играм кочевников

На подготовку и проведение VI Всемирных игр кочевников в 2026 году Кыргызстан выделит 147,5 млн сомов. О таких планах по финансированию ключевых мероприятий сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства КР.

Значительная часть средств будет направлена на развитие инфраструктуры и племенного дела. В частности, "Госхолдинг племенного коневодства" планирует закупить 14 племенных жеребцов и кобыл английской и русской рысистой пород. На приобретение элитных животных предусмотрено 32,8 млн сомов.

Еще 91,2 млн сомов потратят на техническую подготовку объектов: модернизацию конюшен, манежей и спортивных арен, а также на обустройство трасс и обеспечение ветеринарного и медицинского сопровождения в ходе Игр. Оставшиеся 23,5 млн сомов пойдут на административные расходы и содержание персонала, задействованного в организации масштабного этноспортивного события.