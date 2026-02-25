Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 102.37 - 103.37

Кыргызстан закупит элитных лошадей и обновит ипподромы к Играм кочевников

281  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На подготовку и проведение VI Всемирных игр кочевников в 2026 году Кыргызстан выделит 147,5 млн сомов. О таких планах по финансированию ключевых мероприятий сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства КР.

Значительная часть средств будет направлена на развитие инфраструктуры и племенного дела. В частности, "Госхолдинг племенного коневодства" планирует закупить 14 племенных жеребцов и кобыл английской и русской рысистой пород. На приобретение элитных животных предусмотрено 32,8 млн сомов.

Еще 91,2 млн сомов потратят на техническую подготовку объектов: модернизацию конюшен, манежей и спортивных арен, а также на обустройство трасс и обеспечение ветеринарного и медицинского сопровождения в ходе Игр. Оставшиеся 23,5 млн сомов пойдут на административные расходы и содержание персонала, задействованного в организации масштабного этноспортивного события.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/455890
Теги:
Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  