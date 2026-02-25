Сотрудник МВД КР подозревается в хищении средств иностранного инвестора

ГКНБ сообщил о задержании сотрудника милиции, подозреваемого в мошенничестве в отношении иностранного инвестора.

По его данным, в апреле 2025 года оперуполномоченный СВР МВД КР по Таласской области Э.М.А. войдя в доверие к гражданину Турции Х.К. завладел денежными средствами в размере 35 500 долларов.

Установлено, что для реализации преступного замысла он договорился с инвестором о посадке и выращивании дорогостоящих травянистых растений рода паслён с последующим экспортом в Турцию. Стоимость 1 кг семян составляла около 3 000 долларов. Получив деньги, сотрудник милиции незаконно ими завладел.

В октябре 2025 года инвестор обратился с заявлением в МВД КР с просьбой принять меры по факту мошенничества. Однако без проведения надлежащей проверки, в том числе следственных действий с участием иностранного инвестора, следственными органами МВД было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

27 января 2026 года гражданин Турции обратился по данному факту в ГКНБ КР. После этого органами прокуратуры ранее рассмотренные материалы были переданы в следственные подразделения ГКНБ.

24 февраля 2026 года гражданин Э.М.А. был задержан и водворён в ИВС.

ГКНБ отмечает, что в рамках государственной политики по защите собственности, повышению доверия инвесторов и созданию благоприятного инвестиционного климата продолжается работа по обеспечению неотвратимости уголовной ответственности должностных лиц правоохранительных и фискальных органов за нарушение прав и законных интересов субъектов предпринимательства.