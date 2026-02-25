Погода
Инвесторам в Кыргызстане усиливают правовую защиту

Национальное агентство по инвестициям при президенте Кыргызской Республики усиливает институциональную защиту прав инвесторов и совершенствует механизмы рассмотрения их жалоб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С момента утверждения порядка рассмотрения жалоб инвесторов 28 января 2022 года по январь 2026 года в Национальное агентство по инвестициям (НАИ) поступили 63 жалобы, из которых рассмотрена 61. В 2022–2024 годах поступило 35 жалоб, в течение 2025 года - 24, а также две жалобы, перешедшие с 2024 года. Агентство сопровождало инвесторов при решении проблем, связанных с доначислением налогов, отказами органов местного самоуправления в предоставлении или продлении земельных участков, неправомерными проверками со стороны правоохранительных органов и другими административными барьерами.

НАИ также оказывает правовые консультации и разъясняет нормы законодательства, что позволяет инвесторам своевременно принимать решения. Специалисты агентства проводят экспертизу инвестиционных соглашений и нормативных правовых актов в сфере инвестиционной деятельности, обеспечивая соответствие законодательству и защиту интересов сторон.

12 мая 2025 года агентство было интегрировано в автоматизированную информационную систему Генпрокуратуры "Реестр жалоб инвесторов" что повысило прозрачность процедур и эффективность межведомственного взаимодействия при защите прав инвесторов.

В рамках реализации указа президента в Бишкеке состоялся открытый диалог, организованный НАИ. Участники обсудили меры по улучшению инвестиционной и деловой среды, совершенствованию правовой защиты инвесторов и укреплению доверия между государством и бизнесом.

Во встрече приняли участие руководители государственных органов, представители секретариата Совета по развитию бизнеса и инвестициям при Кабинете Министров Кыргызской Республики и бизнес-ассоциаций. Ключевым итогом стало подписание трёхстороннего меморандума о сотрудничестве между НАИ, Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики и представителями бизнес-ассоциаций, направленного на развитие партнёрства государства и бизнеса.

Участники диалога призвали государственные органы содействовать формированию стабильных и предсказуемых условий ведения бизнеса и укреплению инвестиционной привлекательности страны.


инвестиции, Кыргызстан, прокуратура
