Гуля Кожокулова назвала бесполезной работу огромного штата мэрии Бишкека

- Бермет Таалайбекова
Депутат Жогорку Кенеша Гуля Кожокулова призвала мэрию Бишкека пересмотреть подходы к работе и наладить эффективное управление городом. Об этом она заявила на заседании парламента.

По её словам, несмотря на большую команду мэра Айбека Джунушалиева четырёх акимов, департаменты и управления, в столице по-прежнему остаются нерешёнными ключевые проблемы, вызывающие недовольство горожан.

Депутат отметила многочисленные жалобы на работу общественного транспорта. По словам жителей, автобусы нередко находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии, нарушают график движения и ведут себя на дорогах как маршрутные такси, что создаёт угрозу безопасности пассажиров.

Кожокулова также подняла вопрос рационального использования муниципальной собственности и хаотичной застройки города. В качестве примера она привела недавний резонанс вокруг строительства возле ЦУМа, подчеркнув, что слабая информированность городских властей о происходящем в центре столицы вызывает вопросы к системе контроля.

Кроме того, нардеп указала на проблемы сохранения культурного и архитектурного наследия Бишкека, а также на неудовлетворительное состояние дорожного покрытия в микрорайонах, где разбитый асфальт создаёт опасность для жителей.

По её мнению, одной из ключевых проблем остаётся отсутствие прямого контакта между муниципальными властями и населением: жители не могут донести свои обращения, а представители местной власти не идут на встречи.


Теги:
дороги, Бишкек, Жогорку Кенеш, Депутат, мэрия
