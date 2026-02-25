В КР начнут системно обучать специалистов по гражданским беспилотникам

В Кыргызстане заложили фундамент для развития гражданского сектора беспилотных технологий. Кыргызская ассоциация развития беспилотных технологий и Университет Адам подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на создание системной базы для подготовки кадров и внедрения инженерных разработок в мирные сферы экономики.

Документ, подписи под которым поставили ректор университета Светлана Сирмбард и председатель ассоциации Александр Ким, фокусируется исключительно на гражданском применении дронов. Речь идет об использовании беспилотников в сельском хозяйстве, картографии, экологии, логистике и мониторинге инфраструктуры. Особое внимание в рамках партнерства будет уделено проектам по разработке аппаратов вертикального взлета и посадки (VTOL), которые курирует член ассоциации Ильяс Исаев.

Руководство университета подчеркнуло готовность участвовать в создании современных образовательных программ и поддержке научно-исследовательских инициатив. По словам ректора Светланы Сирмбард, вуз видит в беспилотных системах прежде всего инструмент развития науки и образования.

Председатель ассоциации Александр Ким отметил, что, хотя меморандум носит рамочный характер, он является необходимым первым шагом для формирования в стране полноценного профессионального сообщества и инженерной школы. Эксперты уверены, что объединение усилий бизнеса и академической среды станет ключевым фактором для появления в Кыргызстане собственных высокотехнологичных проектов в сфере БПЛА.