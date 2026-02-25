Погода
Депутат ЖК: Кыргызстанцев в России стали чаще судить за наркопреступления

- Бактыгуль Акжолова
Депутат Жогорку Кенеша Бурул Аманова на заседании парламента заявила об участившихся случаях привлечения молодых кыргызстанцев в России к уголовной ответственности за перевозку наркотиков.

По ее словам, часто ребят вводят в заблуждение, и они даже могут не знать, что именно находится в посылках.

Парламентарий назвала ситуацию тревожной, отметив, что граждане становятся фигурантами тяжких дел по незнанию. В качестве примера Аманова привела обращение жителя Кадамжайского района по поводу девушки 2001 года рождения, которая сейчас находится в российской тюрьме за распространение наркотиков. Депутат попросила госорганы проработать вопрос ее перевода для дальнейшего отбывания срока в Кыргызстан.

Примечательно, что свой вывод об участившихся случаях депутат сделала на основании всего одного примера, не озвучив при этом никакой официальной статистики по количеству подобных осужденных граждан Кыргызстана в РФ.


URL: https://www.vb.kg/455915
Теги:
наркотики, Россия, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
