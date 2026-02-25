Глава КР пригласил команду РФ принять участие во Всемирных играх кочевников

Президент Садыр Жапаров принял Специального представителя Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 25 февраля, принял Специального представителя Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.

В ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего укрепления и перспективы кыргызско-российских отношений в культурно-гуманитарной сфере.

Глава государства подчеркнул, что данная сфера традиционно выступает прочной основой для расширения межгосударственного диалога и взаимопонимания между народами.

В этой связи Садыр Жапаров с удовлетворением отметил успешно проведенные Дни культуры России в Кыргызстане в 2025 году и выразил уверенность, что дальнейшему укреплению культурных уз будет способствовать Кыргызский дом науки и культуры в Москве, который откроется в ближайшее время.

Президент отметил, что в текущем году в Кыргызстане пройдут шестые Всемирные игры кочевников и пригласил команду России принять активное участие в этом значимом событии.

Он также обозначил цифровизацию культурного пространства одним из важных направлений. В этом контексте значимое место занимает наследие выдающегося кыргызского писателя и мыслителя Чынгыза Айтматова, чье творчество стало подлинным духовным мостом между культурами стран.

В свою очередь, Михаил Швыдкой передал Президенту Садыру Жапарову теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Михаил Швыдкой также отметил, что для него Кыргызстан является родиной и он с особым волнением следит за развитием страны, которая благодаря стабильности и долгосрочному планированию демонстрирует один из самых высоких показателей экономического роста в мире.

Он подчеркнул, что 2028 год – год столетия Чынгыза Айтматова – это дата, которая объединяет народы двух стран и отметил, что 2028 год также год двухсотлетия Льва Толстого. В связи с этим он предложил отметить эти даты сообща, создав организационный комитет во главе с вице-премьер-министрами двух стран.

В завершение Президент Садыр Жапаров и Спецпредставитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой подтвердили заинтересованность в дальнейшем взаимодействии, и выразили уверенность, что совместные усилия в области культуры, гуманитарного диалога и обмена опытом будут способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений.