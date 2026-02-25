Погода
Жогорку Кенеш одобрил назначения руководителей Минсельхоза и Минздрава

Жогорку Кенеш 25 февраля дал согласие на назначение Эрлиста Акунбекова заместителем председателя Кабинета министров - министром водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а Дамирбека Осмонова - министром здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Постоянный представитель президента и кабинета министров в Жогорку Кенеше Бектур Зулпиев представил соответствующие представления главы государства. По итогам обсуждения принято постановление ЖК

В ходе рассмотрения вопроса депутаты обозначили необходимость решения системных проблем в сфере водных ресурсов и сельского хозяйства, а также в системе здравоохранения.

Депутат Улан Бакасов обратил внимание на проблемы Нарынской области, связанные с дефицитом поливной воды и необходимостью строительства бассейнов суточного регулирования (БСР). Гуля Кожокулова подчеркнула важность комплексного развития водохозяйственной отрасли. Таалайбек Сарыбашов поднял вопрос кадрового обеспечения медицинских учреждений.

Жаныбек Аматов акцентировал внимание на необходимости оснащения региональных больниц современным оборудованием для повышения качества и доступности медицинских услуг. Жылдыз Садырбаева предложила структурные преобразования, направленные на усиление первичной медико-санитарной помощи, развитие профилактики и ранней диагностики заболеваний. Махабат Мавлянова призвала уделить внимание развитию органического сельского хозяйства.


Теги:
Минздрав, Минсельхоз, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат
