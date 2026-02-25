Погода
"Вас может засосать". Депутат предупредила нового главу Минздрава

- Бермет Таалайбекова
"Вы попали в болото коррупции, и я боюсь, что вас засосёт", - заявила депутат Камила Талиева и. о. министра здравоохранения Дамирбеку Осмонову на заседании Жогорку Кенеша.

Она отметила, что, несмотря на положительные отзывы о нём как о специалисте, в министерстве он оказался в крайне сложной системе.

- Это лекарственная мафия. Онкология в коме. Страна лидирует по уровню онкологических заболеваний. Вы должны внедрить международные стандарты медицинской помощи. Нас обслуживают, как в советское время отсутствует культура сервиса и коммуникации с пациентами,- сказала Талиева.


URL: https://www.vb.kg/455922
Теги:
Камила Талиева, Минздрав, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
