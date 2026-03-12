Африка готовит "суд века" против Британии за рабство

Как сообщает издание The Telegraph, страны Африканского союза (АС) начали подготовку к беспрецедентному юридическому сражению с бывшими колониальными державами. Цель амбициозного проекта - добиться официальных репатриаций за столетия работорговли и колониального правления, опираясь на недавние международные правовые прецеденты.

Стратегия африканских лидеров вдохновлена успехом Маврикия в споре за острова Чагос. Недавно правительство Кира Стармера согласилось передать эту британскую заморскую территорию под юрисдикцию Маврикия после того, как Международный суд ООН в Гааге постановил, что Великобритания обязана прекратить управление архипелагом. Теперь экспертные комитеты АС в Лусаке разрабатывают план, который позволит использовать аналогичные механизмы ООН для признания трансатлантической работорговли преступлением против человечности и принуждения Европы к выплатам.

По данным инсайдеров, речь может идти о пакетах компенсаций на сумму в триллионы фунтов стерлингов. Юристы предполагают, что в реальности расчеты могут принимать форму списания долгов, целевого финансирования развития или льготных экономических партнерств, подкрепленных официальными извинениями. Кампания направлена не только против Великобритании, но и против Франции, Испании и Португалии.

Африканская инициатива намерена объединить усилия с Карибским сообществом (Caricom), которое уже долгое время требует компенсаций за "геноцид и расовый апартеид". Сторонники иска подчеркивают, что правовые прецеденты уже существуют: Германия выплачивала компенсации за Холокост, а Британия ранее компенсировала ущерб жертвам пыток времен восстания Мау-Мау в Кении. Более того, нынешний генеральный прокурор Великобритании Ричард Хермер в прошлом сам выступал адвокатом в делах о колониальных компенсациях.

Ожидается, что вопрос будет вынесен на глобальный уровень уже 25 марта, в Международный день памяти жертв рабства. Президент Ганы Джон Махама намерен представить в ООН резолюцию, объявляющую работорговлю худшим преступлением в истории человечества. Учитывая, что Африканский союз объединяет 55 государств, их коллективное голосование может оказать решающее влияние на получение консультативного заключения Международного суда ООН, которое фактически лишит бывшие метрополии юридических оснований для отказа в переговорах.