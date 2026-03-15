Дзюдоист из Кыргызстана выступит на международном турнире в Сенегале

Кыргызстанский дзюдоист Ратбек Жуманазаров выступит на международном рейтинговом турнире Dakar African Open 2026, который пройдет 29 марта в Дакаре (Сенегал).

По информации International Judo Federation (IJF), участие в соревнованиях подтвердили уже более 150 спортсменов из 29 стран. Турнир входит в календарь IJF и дает участникам возможность заработать очки для мирового рейтинга.

Кыргызстан на этих соревнованиях представит Жуманазаров, выступающий в весовой категории до 81 кг. Дзюдоист является воспитанником Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва (СДЮШОР) по спортивным единоборствам.

Ранее кыргызстанец добился крупного успеха на международной арене, став победителем Открытого кубка Азии по дзюдо 2025 в Тайбэе. Теперь спортсмен постарается показать высокий результат и на турнире в Сенегале.