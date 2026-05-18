ФИФА представила результаты исследования массового футбола в Кыргызстане

В офисе Кыргызского футбольного союза были представлены результаты исследования ФИФА в рамках программы FIFA Amateur Event, посвящённого развитию любительского и массового футбола в стране.

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь КФС Медербек Сыдыков, региональный технический консультант ФИФА Гайоз Дарсадзе, менеджер по футбольному анализу ФИФА Раймондас Штаткевич, а также специалисты департаментов КФС.

Исследование проводилось экспертами ФИФА в течение двух лет и охватило 185 стран мира. В отчёте были рассмотрены ключевые направления развития массового футбола, включая управление и ресурсы, соревнования, клубную систему, образование, футзал, пляжный и мини-футбол, проекты и школьный футбол.

По итогам исследования ФИФА представила рекомендации, которые будут учтены Кыргызским футбольным союзом при разработке новых программ и проектов через департаменты технического развития, образования и соревнований.

Отмечается, что массовый футбол является основой всей футбольной экосистемы и играет ключевую роль в развитии профессионального и юношеского футбола в стране.