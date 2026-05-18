Минюст прекратил деятельность 50 компаний из-за санкционных рисков

Министерство юстиции Кыргызстана впервые прекратило деятельность сразу 50 юридических лиц, вовлеченных в операции с повышенными санкционными рисками.

Как сообщили в ведомстве, решение принято в рамках реализации нового межведомственного механизма по выявлению недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности.

Основанием стал межведомственный приказ "О межведомственном взаимодействии по выявлению недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности и операций с повышенными санкционными рисками".

Список компаний был предоставлен Министерством экономики и коммерции Кыргызстана совместно с другими государственными органами, рассмотревшими информацию о возможных фактах обхода ограничений в рамках санкционного режима.

В Минюсте отметили, что меры направлены на защиту национальной экономики и предотвращение возможных негативных последствий для Кыргызстана, включая риск введения вторичных санкций со стороны западных партнеров.

В рамках нового механизма предусмотрен упрощенный порядок прекращения деятельности юридических лиц на основании соответствующего представления государственных органов.

В ведомстве подчеркнули, что работа по выявлению недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности будет продолжена.


Министерство юстиции, Кыргызстан, санкции
