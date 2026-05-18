В Жумгале требуют восстановить аллею исторических личностей после сноса

В Жумгальском районе Нарынской области разгорелся громкий скандал. Местные жители бьют тревогу и требуют немедленно восстановить аллею исторических личностей, которую буквально сровняли с землей в ходе строительных работ.

Люди возмущены тем, что во время демонтажа рабочие не церемонились с памятниками. В итоге уникальные бюсты и скульптуры, посвящённые знаменитым деятелям региона, оказались разбиты и повреждены. Общественность считает произошедшее актом вандализма и требует жесткого ответа от чиновников.

Строительство на костях истории

Как рассказали местные жители, историческую аллею пустили под нож ради возведения нового Центра обслуживания населения. Однако вместо аккуратного переноса памятников строители устроили погром, в результате которого мемориальный объект просто уничтожили, а часть скульптур превратилась в обломки.

Горожане и активисты в ярости. Они подчеркивают, что речь идет об объектах историко-культурного значения, к которым отнеслись как к обычному строительному мусору.

Чего добиваются жумгальцы?

Возмущенные жители района выдвинули властям жесткий ультиматум, в котором требуют:

Полностью восстановить аллею исторических личностей на прежнем или новом достойном месте.

За счет виновных отреставрировать все поврежденные бюсты.

Назвать имена тех, кто дал отмашку на варварский демонтаж, и привлечь их к ответственности.

Запретить любые строительные работы в Жумгале без учета мнения местного сообщества.

Активисты заявляют, что развивать инфраструктуру нужно, но ни в коем случае не за счет уничтожения истории и памяти.

Памятники обещают восстановить

После волны жесткой критики районная администрация все же распространила официальный комментарий. По информации властей, решение о переносе памятников было принято айыл окмоту села Чаек по согласованию с айыльным кенешем, поскольку на этом участке действительно строят новое здание Центра обслуживания населения.

В госадминистрации заверили, что мемориальные объекты никто не бросит. Их планируют перенести в центральный парк села Чаек. Кроме того, чиновники сообщили, что уже объявлен тендер на проведение ремонтно-реставрационных работ, и в данный момент идет определение подрядной организации, которая займется восстановлением поврежденных бюстов.

Редакция продолжает следить за тем, сдержат ли местные власти свои обещания перед жителями района.