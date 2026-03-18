Кыргызстан в четыре раза увеличил бюджетную поддержку кризисных центров

Финансирование учреждений, оказывающих помощь пострадавшим от насилия, выросло в республике с 7 миллионов сомов в 2019 году до 28,6 миллиона сомов в 2025-м. О кратном росте государственных ассигнований в ходе сессии ООН сообщила заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Айнура Орозбаева. По её словам, усиление социальной защиты является частью масштабного перехода страны к инклюзивной модели управления и экономики.

Параллельно с финансовой поддержкой специализированных центров в Кыргызстане активно внедряются законодательные механизмы защиты прав женщин. В частности, введена норма о 30-дневном охранном ордере и существенно ужесточена ответственность за проявления семейного насилия. Кроме того, республика ратифицировала Конвенцию №190 Международной организации труда, которая направлена на искоренение насилия и домогательств в сфере занятости.

Особое внимание в докладе было уделено политическому представительству. На текущий момент доля женщин в Жогорку Кенеше достигла исторического максимума: депутатские мандаты занимают 30 женщин из 90, что составляет 33%. На местном уровне - в городских и айыльных кенешах - этот показатель ещё выше и доходит до 40%. По мнению властей, активное вовлечение женщин в процессы принятия решений напрямую способствует более эффективному распределению ресурсов и укреплению социальной стабильности.

Реформы базируются на национальной стратегии развития, где гендерное равенство рассматривается не только как социальный аспект, но и как необходимый драйвер для устойчивого экономического роста страны.