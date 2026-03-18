Алмамбет Шыкмаматов: Налоговая реформа должна быть сбалансированной

Глава Государственной налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов провел выездную встречу с предпринимателями и бухгалтерами южной столицы. Главной темой обсуждения в Оше стало выстраивание партнерских отношений между фискальными органами и частным сектором. По мнению председателя ГНС, современная налоговая политика обязана быть гибкой: обеспечивать стабильные поступления в бюджет, но при этом сохранять комфортные условия для развития предпринимательства.

В ходе мероприятия, прошедшего в формате открытого диалога, руководство ведомства презентовало представителям бизнеса новые цифровые инструменты контроля. Особое внимание уделили аналитической системе "Салык күзөт". Ожидается, что внедрение этого механизма сделает процесс администрирования более прозрачным и поможет эффективнее выявлять нарушения без прямого давления на добросовестных налогоплательщиков. Шыкмаматов подчеркнул, что любые значимые изменения в законодательстве должны проходить через общественные обсуждения, чтобы государство могло оперативно получать обратную связь и корректировать свои действия.

Специалисты налоговой службы также разъяснили участникам последние поправки в Налоговый кодекс. В ведомстве настаивают, что текущие реформы нацелены на максимальное упрощение процедур и снижение административной нагрузки. Подводя итоги встречи, Алмамбет Шыкмаматов отметил, что только через взаимное уважение интересов сторон можно достичь качественного улучшения бизнес-климата в стране. По результатам дискуссии был намечен ряд приоритетных задач, которые помогут сделать взаимодействие налоговиков и предпринимателей более конструктивным.