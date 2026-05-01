Погода
$ 87.30 - 87.80
€ 102.12 - 103.02

В Кыргызстане ввели мораторий на рост стоимости обучения

183  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ о введении моратория на повышение оплаты за обучение в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно документу, в 2026–2027 учебном году запрещается повышать тарифы на платные образовательные услуги для граждан Кыргызстана, независимо от формы собственности и статуса учебных заведений.

Решение принято в целях обеспечения доступности образования, усиления социальной защиты граждан и реализации прав обучающихся.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/458283
Теги:
вуз, мораторий, образование, школа, Кыргызстан, Садыр Жапаров
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  