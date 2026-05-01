В Кыргызстане ввели мораторий на рост стоимости обучения

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ о введении моратория на повышение оплаты за обучение в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Согласно документу, в 2026–2027 учебном году запрещается повышать тарифы на платные образовательные услуги для граждан Кыргызстана, независимо от формы собственности и статуса учебных заведений.

Решение принято в целях обеспечения доступности образования, усиления социальной защиты граждан и реализации прав обучающихся.