Трем сиротам выдали по 11 соток после проверки прокуратуры

Трём детям-сиротам в Московском районе выделили земельные участки после вмешательства прокуратуры.

Как сообщили в надзорном органе, каждому из них предоставили по 11 соток под индивидуальное жилищное строительство, а также вручили государственные акты, подтверждающие право частной собственности.

Ранее в ходе проверки прокуратура установила, что права сирот, проживающих в селе Петровка Торт-Гулского айылного аймака, были нарушены. Им не предоставили земельные участки во внеочередном порядке, как это предусмотрено законодательством.

После принятия мер прокурорского реагирования нарушения были устранены.