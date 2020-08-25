В Оше провели разъяснительную работу по соблюдению саннорм в мечетях

Сегодня, 25 августа в мечети Имам аль-Бухари города Ош проведена разъяснительная работа с представителями духовенства, имамами всех 79 мечетей города по соблюдению санитарных норм в мечетях. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

В мероприятиях участвовали муфтий Кыргызской Республики Максат ажы Токтомушев, вице-мэр Оша Эмил Шадыханов, представители санитарно-эпидемиологических служб, представители Госкомиссии по делам религий, казыята города Ош.

В ходе разъяснительной работы представители соответствующих органов и служб предоставили информацию о текущей эпидемиологической ситуации, о необходимых мероприятиях по соблюдению необходимых санитарно-гигиенических правил в мечетях, по соблюдению соответствующих алгоритмов министерства здравоохранения КР.

В ходе выступления собравшиеся отметили, что несмотря на снижение статистических данных по количеству инфицированных граждан, среди населения необходимо вести соответствующую разъяснительную работу о строгом соблюдении санитарно-гигиенических норм, масочного режима и социального дистанцирования.

"Проведение разъяснительной работы с представителями духовенства – важный шаг по соблюдению карантинных правил. В настоящее время поднимается вопрос снятия запрета на проведение пятничных намазов в сентябре месяце. Однако мэрия города Ош, как орган местного самоуправления рекомендует в каждой мечети города в случае снятия запрета строго соблюдать нормы и правила карантина, для к каждой мечети планируется закрепить специалистов СЭС", - говорится в сообщении муниципалитета.

Отметим, что до конца августа с целью соблюдения карантинных норм и правил наложен запрет на проведение пятничных намазов в мечетях.