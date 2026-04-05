"Кыргыз Агрохолдинг" начал поставку пайков для Минобороны

637
- Светлана Лаптева
ОАО "Кыргыз Агрохолдинг", действующее при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР, официально объявило о начале реализации контрактных обязательств на 2026 год. Речь идет об обеспечении Министерства обороны Кыргызской Республики индивидуальными рационами питания (ИРП).

Согласно утвержденному графику, Общество уже начало поэтапную отгрузку продукции. Поставки осуществляются в строгом соответствии с установленными нормами качества и безопасности, что гарантирует надежное продовольственное обеспечение военнослужащих.

В компании подчеркивают, что выполнение данного контракта является приоритетной задачей. ОАО "Кыргыз Агрохолдинг" располагает всеми необходимыми ресурсами для своевременного и качественного исполнения обязательств перед оборонным ведомством в течение всего 2026 года.


Теги:
Министерство обороны, Минсельхоз, Кыргызстан
