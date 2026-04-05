Глава МИД РФ и Генсек ШОС обсудили подготовку к саммиту в Кыргызстане

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел переговоры с Генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурланом Ермекбаевым. Встреча была приурочена к знаковой дате - 25-летию объединения, которое международное сообщество отмечает в текущем году.

В центре внимания сторон оказалась подготовка к предстоящему саммиту ШОС в Кыргызстане. Участники встречи детально обсудили содержательное наполнение будущей встречи лидеров, подчеркнув, что юбилейный год должен стать катализатором для комплексной модернизации организации под запросы современных геополитических реалий.

Сергей Лавров особо отметил устойчивость ШОС в условиях турбулентной международной обстановки. Несмотря на внешнее давление и попытки отдельных игроков снизить значимость объединения, организация продолжает эффективно выполнять свой мандат. По словам министра, уникальность ШОС заключается в гармоничном сочетании вопросов безопасности с масштабными проектами в сфере логистики, торговли и социальной политики на евразийском пространстве.

Российская сторона подтвердила курс на всестороннюю поддержку Секретариата ШОС. В частности, Москва выразила готовность интегрировать экспертные предложения организации в концепцию Большого Евразийского партнерства.

Завершая встречу, стороны обсудили практические шаги по реализации существующих договоренностей, закрепленных в Уставе ШОС. Было подчеркнуто, что системное выполнение решений, принятых главами государств, является залогом дальнейшего роста международного авторитета организации как одного из столпов многополярного мира.