Кыргызстан закупит 4,5 млн доз вакцин от ящура

- Светлана Лаптева
По поручению президента Садыра Жапарова правительственная делегация во главе с министром сельского хозяйства Эрлистом Акунбековым посетила Всероссийский научно-исследовательский институт защиты животных (ВНИИЗЖ) в городе Владимире. Целью визита стало усиление биологической безопасности животноводческого сектора и расширение экспортных возможностей страны.

В ходе переговоров стороны обсудили внедрение современных технологий производства ветеринарных препаратов и системный контроль над особо опасными заболеваниями. Кыргызстан уже заключил контракт на поставку крупных партий вакцин от ящура: 1 млн доз поступит в ближайшее время, а еще 3,5 млн доз планируется поставить до конца лета 2026 года. Эти объемы позволят провести масштабную вакцинацию по всей республике, защитив фермерские хозяйства от экономических рисков.

Отдельным стратегическим вектором стало сотрудничество в области здоровья рыб. Стороны договорились о совместных исследованиях заболеваний аквакультуры, что является критическим условием для экспорта кыргызстанской рыбы в Россию и страны дальнего зарубежья. Кроме того, кыргызстанские ветеринары пройдут обучение на базе ВНИИЗЖ, чтобы внедрить в республике систему мониторинга по международным стандартам. Как отметил Эрлист Акунбеков, такой комплексный подход повысит доверие иностранных партнеров и укрепит аграрный потенциал экономики.


Теги:
вакцина, ящур, Кыргызстан, Минсельхоз
Сейчас читают
