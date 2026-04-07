Ближний Восток может потерять до 56 млрд долларов из-за кризиса в туризме

- Светлана Лаптева
Туристическая индустрия стран Ближнего Востока столкнулась с беспрецедентными финансовыми вызовами на фоне продолжающейся нестабильности в регионе. Согласно прогнозам аналитиков, совокупные убытки отрасли могут достигнуть отметки в 56 миллиардов долларов.

Обострение геополитической обстановки спровоцировало массовую отмену авиасообщения в ОАЭ. Под ударом оказался международный аэропорт Дубая - один из крупнейших мировых хабов, принявший в прошлом году более 95 миллионов пассажиров. Тысячи аннулированных рейсов привели к масштабным сбоям в графике перелетов по всему миру.

Критическая ситуация сложилась и в гостиничном бизнесе. За первый месяц конфликта туристы отменили свыше 226 тысяч бронирований, из-за чего заполняемость отелей рухнула до критических 15–20%. На фоне переноса крупных международных конференций и деловых форумов владельцы объектов размещения вынуждены переводить персонал на сокращенный график или отправлять сотрудников в отпуска без содержания.

В ответ на кризис власти Дубая разработали пакет экстренных мер для спасения турсектора. На поддержку предпринимателей выделено 272 миллиона долларов. Кроме того, правительство временно заморозило сбор туристического налога, чтобы снизить финансовую нагрузку на бизнес и повысить привлекательность направления в сложных условиях.

Эксперты Tourism Economics радикально пересмотрели свои ожидания на текущий год. Если в декабре прогнозировался рост турпотока на 13%, то теперь аналитики предрекают спад на 11–27% при условии затягивания конфликта. В рамках самого пессимистичного сценария регион может лишиться от 23 до 38 миллионов иностранных гостей. Это приведет к прямому падению туристических доходов на сумму от 34 до 56 миллиардов долларов, что станет серьезным ударом для экономики региона.


Сейчас читают
