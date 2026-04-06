Погода
$ 87.37 - 87.66
€ 100.32 - 101.32

Кыргызстан завоевал 26 медалей на чемпионате мира по ашихара-карате

262  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В турецком городе Анталья состоялся 4-й открытый чемпионат мира по ашихара-карате, собравший более 400 спортсменов из 21 страны. Сборную Кыргызстана на престижном турнире представляли 16 атлетов, выступавших в различных возрастных и весовых категориях.

По итогам соревнований отечественная команда завоевала 26 наград в дисциплинах ката, спортивное кумитэ и фулл-контакт. В разделе ката золотую медаль среди юниорок 14–15 лет выиграла Дана Сарбагышова, а серебряным призером в категории 16–17 лет стала Сабина Крэнхэм.

В дисциплине спортивное кумитэ высшие награды взяли Ангелина Ким (категория 18+, до 65 кг), Адель Кудайбергенова (10–11 лет, до 40 кг) и Али Тажибаев (14–15 лет, до 65 кг). Серебряные медали в копилку сборной принесли Руслан Рыжов, Байэл Калыбеков, Сабина Крэнхэм, Элина Сарбина и Дана Сарбагышова. Бронзовыми призерами стали Анатолий Пыжиков, Ахмад Аширбаев, Михаил Ким, Мирсалим Мирмуминов, Александр Соколинский и Анастасия Ивашова.

Особо результативным для кыргызстанцев стал раздел фулл-контакт. Первые места в своих категориях заняли Байэл Калыбеков, Сабина Крэнхэм, Руслан Рыжов, Али Тажибаев и Юсуфжан Муминов. Серебро завоевали Элина Сарбина, Ангелина Ким и Ахмад Аширбаев, а бронза досталась Абдуль-Азизу Полтаеву и Михаилу Киму.

Успешное выступление на международной арене в Анталье позволило сборной Кыргызстана подтвердить высокий статус национальной школы ашихара-карате и войти в число лидеров итогового зачета.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457427
Теги:
каратэ, Турция, Кыргызстан
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  