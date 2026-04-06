Кыргызстан завоевал 26 медалей на чемпионате мира по ашихара-карате

В турецком городе Анталья состоялся 4-й открытый чемпионат мира по ашихара-карате, собравший более 400 спортсменов из 21 страны. Сборную Кыргызстана на престижном турнире представляли 16 атлетов, выступавших в различных возрастных и весовых категориях.

По итогам соревнований отечественная команда завоевала 26 наград в дисциплинах ката, спортивное кумитэ и фулл-контакт. В разделе ката золотую медаль среди юниорок 14–15 лет выиграла Дана Сарбагышова, а серебряным призером в категории 16–17 лет стала Сабина Крэнхэм.

В дисциплине спортивное кумитэ высшие награды взяли Ангелина Ким (категория 18+, до 65 кг), Адель Кудайбергенова (10–11 лет, до 40 кг) и Али Тажибаев (14–15 лет, до 65 кг). Серебряные медали в копилку сборной принесли Руслан Рыжов, Байэл Калыбеков, Сабина Крэнхэм, Элина Сарбина и Дана Сарбагышова. Бронзовыми призерами стали Анатолий Пыжиков, Ахмад Аширбаев, Михаил Ким, Мирсалим Мирмуминов, Александр Соколинский и Анастасия Ивашова.

Особо результативным для кыргызстанцев стал раздел фулл-контакт. Первые места в своих категориях заняли Байэл Калыбеков, Сабина Крэнхэм, Руслан Рыжов, Али Тажибаев и Юсуфжан Муминов. Серебро завоевали Элина Сарбина, Ангелина Ким и Ахмад Аширбаев, а бронза досталась Абдуль-Азизу Полтаеву и Михаилу Киму.

Успешное выступление на международной арене в Анталье позволило сборной Кыргызстана подтвердить высокий статус национальной школы ашихара-карате и войти в число лидеров итогового зачета.