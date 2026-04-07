"Ради дочери Настя лепит пельмени и борется за будущее особенной Сафии"

По окончании воскресных продаж на Бишкекской фермерской ярмарке существует добрая традиция делиться продуктами на благотворительность. В социальных центрах "Коломто" и "Умут" традиционный плов от участников ярмарки ждут с особым нетерпением. Ждут не просто порцию еды, а прежде всего общения, добрых слов и поддержки от тех, кто привозит помощь.

На этой неделе часть собранных продуктов была передана восьмимесячной Сафии из Иссык-Кульской области. О поддержке попросила Александра Демченко - психолог и логопед, которая опекает эту семью.

"Девочка родилась восемь месяцев назад с аплазией верхних конечностей - руки просто не развились. И представляете, мама Матющенко Анастасия, которой всего 20 лет, не бросила дочку и делает все, чтобы их маленькая ячейка общества выжила. А как выжить в Чолпон-Ате одной? Она переехала в Бишкек поближе к медицинской помощи, чтобы оформить необходимые документы.

Настя очень рассчитывала на пособие по уходу, но оказалось, что помощник положен только лежачим пациентам. Но почему-то никто не берет во внимание, что детки без ручек не могут без посторонней помощи даже сесть. Купили специальные приспособления, а что дальше?

Сама Настя - девушка героическая. Говорю это, опираясь на свой опыт реабилитолога и психолога. Я сразу посоветовала ей не ждать милости, а действовать самой. И Настя день и ночь лепит пельмени, вареники, берется за любую работу. В надежде на поддержку мы обратились на фермерскую ярмарку в Бишкеке и не ожидали, что семье сразу выделят продукты.

Зашла речь о том, чтобы Настя могла подрабатывать на ярмарке по выходным. Но вопрос упирается в то, что она не может надолго отходить от малышки. Мама Насти сама имеет инвалидность, а брат старается заработать сразу на всех. При этом, чтобы развивать Сафию, нужно не только работать, но и отдавать девочке массу времени, обладать специальными знаниями для ее обучения.

Мы очень надеемся, что о Насте и Сафии узнают и захотят помочь хотя бы информацией. Мы пока не разобрались, смогут ли девочке изготовить протезы в Киргизии, кто обучит ее элементарным навыкам? Или нужно обращаться в другие страны?

Странно, что ребенку уже восемь месяцев, а медики и соцработники так и не объяснили маме, как адаптировать дочь, что ей положено по закону и куда идти. Лишь однажды ей бросили фразу, что сейчас XXI век и протезы делают любые. Но где их делают и кто? Разве такие семьи не нуждаются в особой опеке? Настя продолжает бороться за малышку, работает и играет с дочкой каждую свободную минуту.

Очень надеемся, что откликнутся люди, которые уже сталкивались с подобными ситуациями или знают, как сделать жизнь Сафии и ее мамы легче", - рассказала Александра Демченко.

От редакции: На самом деле в этой истории три героини - молодая мама, особенная девочка и неравнодушный специалист Александра. Настя молодец, что не прячет дочку и не стесняется, а хочет, чтобы она была адаптирована к этому миру. И очень важно, чтобы мы все искренне захотели им помочь.

Желающие поддержать маленькую Сафию и ее маму могут перечислить помощь по номеру +996 558 880 098 (Мбанк мамы девочки).