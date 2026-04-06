Кыргызстан борется за право принять Кубок Азии U-23 в 2028 году

- Самуэль Деди Ирие
Кыргызский футбольный союз (КФС) официально подал заявку на проведение финальной стадии Кубка Азии среди молодежных сборных (до 23 лет) в 2028 году. В рамках заявочной кампании республику посетила инспекционная комиссия Азиатской футбольной конфедерации (АФК) для оценки спортивной и городской инфраструктуры.

Для получения права на турнир такого уровня КФС представил комплексную концепцию. Она включает использование современных игровых арен, качественных тренировочных баз, а также развитую сеть отелей и продуманную логистику для оперативного передвижения команд.

В ходе визита делегаты АФК проинспектировали ключевые спортивные объекты:

  1. главную арену страны - стадион имени Долона Омурзакова;
  2. стадион "Достук" (г. Кант) и спортивный комплекс "Алга";
  3. строящийся национальный стадион "Бишкек Арена".

Особое внимание уделили тренировочным площадкам клубов "Дордой", "Илбирс", "Мурас Юнайтед", а также базе Республиканского спортивного колледжа имени Шералы Сыдыкова. Комиссия также ознакомилась с номерным фондом столичных гостиниц, где планируется размещение футбольных делегаций.

Окончательное решение о месте проведения Кубка Азии - 2028 будет принято Исполкомом АФК после детального анализа всех заявок. Конкуренция обещает быть высокой: помимо Кыргызстана, на проведение турнира претендуют Япония, Иордания, Катар, ОАЭ и Узбекистан.

Справка: Кубок Азии U-23 - официальный молодежный чемпионат континента, проводимый раз в два года под эгидой АФК. Турнир считается одной из главных площадок для открытия молодых талантов и часто служит этапом отбора на Олимпийские игры.


Сейчас читают
