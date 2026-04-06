Военнослужащий пострадал при падении из машины в Лейлекском районе

Военнослужащий срочной службы пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия 4 апреля на трассе Ак-Суу - Раззаков в Лейлекском районе. Он выпал из кузова служебного автомобиля и был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

По данным Государственной пограничной службы, инцидент произошёл около 08:30 во время движения автомобиля "УАЗ-Пикап". Из-за сильной тряски на горной дороге рядовой 2004 года рождения, призванный осенью 2025 года, выпал из кузова и потерял сознание.

Пострадавшего доставили в реанимационное отделение Лейлекской районной больницы. В тот же день бригада врачей из города Ош провела экстренную операцию. В настоящее время его состояние оценивается как стабильно тяжёлое, он получает необходимую медицинскую помощь.

Транспортировка в Бишкек пока невозможна по медицинским показаниям. В больницу направлен нейрохирург, организовано круглосуточное наблюдение.

Создана оперативная группа, начато служебное расследование. Ситуация находится на контроле государственных органов.