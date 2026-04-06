Погода
$ 87.37 - 87.66
€ 100.32 - 101.32

Военнослужащий пострадал при падении из машины в Лейлекском районе

140  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Военнослужащий срочной службы пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия 4 апреля на трассе Ак-Суу - Раззаков в Лейлекском районе. Он выпал из кузова служебного автомобиля и был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

По данным Государственной пограничной службы, инцидент произошёл около 08:30 во время движения автомобиля "УАЗ-Пикап". Из-за сильной тряски на горной дороге рядовой 2004 года рождения, призванный осенью 2025 года, выпал из кузова и потерял сознание.

Пострадавшего доставили в реанимационное отделение Лейлекской районной больницы. В тот же день бригада врачей из города Ош провела экстренную операцию. В настоящее время его состояние оценивается как стабильно тяжёлое, он получает необходимую медицинскую помощь.

Транспортировка в Бишкек пока невозможна по медицинским показаниям. В больницу направлен нейрохирург, организовано круглосуточное наблюдение.

Создана оперативная группа, начато служебное расследование. Ситуация находится на контроле государственных органов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457442
Теги:
Баткенская область, военная служба, пострадавшие, Погранслужба
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  