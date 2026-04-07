Бизнесменов КР зовут в Калининград на выставку по маломерному судостроению

202  0
- Светлана Лаптева
10–11 июня 2026 года в Калининграде пройдет ключевое отраслевое событие - ежегодная выставка и конференция "Маломерное и малотоннажное судостроение России" (SLS Russia). Мероприятие проводится при поддержке правительства Калининградской области, ОСК, ПСЗ "Янтарь", Фонда "Центр поддержки предпринимательства" и профильного судостроительного кластера.

В рамках экспозиционной программы будут представлены:

  1. маломерные суда длиной до 20 метров (моторные и парусные яхты, катера);
  2. малотоннажные суда длиной до 30 метров;
  3. оборудование и технологии для строительства и эксплуатации флота;
  4. инновационные материалы и навигационные системы;
  5. водные заправочные комплексы и понтонные конструкции;
  6. актуальные ИТ-решения для судоходной отрасли.

По мнению экспертов Торгпредства РФ в Кыргызстане, представленные на SLS Russia решения могут дать мощный импульс развитию водного транспорта на озере Иссык-Куль. Внедрение современных технологий, в частности судов на солнечной энергии, открывает для региона новые горизонты:

  1. оптимизация логистики и доставки сельскохозяйственной продукции;
  2. повышение экологической безопасности перевозок;
  3. рост туристического потенциала за счет обновления прогулочного флота.

Площадка SLS Russia подтверждает статус одного из главных центров компетенций для развития малого судостроения, предлагая готовые инструменты как для российских регионов, так и для зарубежных партнеров.

Подробная информация о мероприятии: sls.restec.ru.


