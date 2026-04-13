ЕАБР открыл бесплатную Цифровую академию для стран евразийского региона

- Светлана Лаптева
Евразийский банк развития (ЕАБР) объявил о запуске Цифровой академии - уникальной некоммерческой образовательной платформы, призванной аккумулировать и передавать накопленную за 20 лет экспертизу странам региона. Проект EDB Digital Academy делает прикладные знания в области международного финансирования и регионального развития доступными в открытом цифровом формате.

За годы деятельности банк реализовал 326 проектов с общим объемом инвестиций 19,6 млрд долларов. Теперь этот практический опыт трансформирован в конкретные инструменты для государственных служащих, представителей бизнеса и финансовых институтов. Как отмечают в банке, качество инвестиционного климата напрямую зависит от профессионального уровня участников рынка, поэтому открытие доступа к лучшим практикам многосторонних банков развития (МБР) становится стратегическим шагом для региона.

На текущий момент на платформе уже представлены два первых сертификационных курса. Программа "Партнерство для развития" раскрывает механизмы извлечения максимальной выгоды из сотрудничества с международными финансовыми организациями, а курс "Центральная Азия: зеленые финансы в действии" сфокусирован на актуальных экологических аспектах инвестирования. Помимо онлайн-обучения, академия предоставляет возможность записи на очные семинары, воркшопы и кейс-сессии, посвященные проектному финансированию.

По словам председателя правления ЕАБР Николая Подгузова, Цифровая академия рассматривается как "драйвер объединения региона на основе знаний". Благодаря цифровому формату обучения экспертиза банка становится одинаково доступной для всех стран-участниц, создавая единое образовательное пространство для госорганов, международного сообщества, СМИ и академической среды. Зарегистрироваться и начать обучение на бесплатной основе можно на официальном сайте платформы: https://academy.eabr.org/home.


