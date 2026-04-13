Борьба за лидерство обостряется: итоги 6-го тура чемпионата КР по футболу

Матчи 6-го тура чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд Высшей лиги, прошедшие с 10 по 12 апреля, заметно обострили борьбу в верхней части турнирной таблицы. Сразу две команды - "Мурас Юнайтед" и "Узген" - делят первое место, набрав по 13 очков. В шаге от лидеров располагается "Алга" (11 очков), а следом идут "Барс" и "Азия", имеющие в активе по 10 баллов.

Игровая программа стартовала 10 апреля в Кара-Балте, где "Токтогул" в результативном матче обыграл "Кыргызалтын" со счетом 3:2. Героем встречи стал Дмитрий Нагиев, отметившийся решающими действиями и признанный лучшим игроком. В этот же день в Бишкеке "Алга" добилась важной победы над "Нефтчи" (2:1), сохранив позиции в чемпионской гонке.

11 апреля центральные события развернулись сразу на нескольких аренах. "Азия" уверенно разобралась с "Илбирсом" - 4:1, а Николай Агапов оформил дубль и стал лучшим игроком встречи. Тем временем "Узген" добился выездной победы над "Бишкек Сити" (2:0), что позволило команде закрепиться на вершине таблицы. Одним из самых громких результатов тура стала победа "Дордоя" над "Абдыш-Атой" - 4:0 на стадионе "Нитро Арена" в Канте. Эрнист Батырканов оформил дубль, а команда продемонстрировала высокий уровень реализации моментов.

Заключительный игровой день, 12 апреля, принес еще несколько напряженных матчей. "Алай" одержал непростую победу над "Азияголом" (2:1), вырвав результат в концовке встречи. В Беш-Кунгее матч между "Талантом" и "Барсом" завершился вничью - 1:1, что позволило "Барсу" сохранить место в группе преследователей.

По итогам шести туров чемпионат демонстрирует высокую плотность результатов: разрыв между лидерами и ближайшими преследователями минимален. "Мурас Юнайтед" и "Узген" задают темп, однако борьба за первое место остается полностью открытой. Каждый тур оказывает серьезное влияние на расстановку сил, а текущий сезон уже сейчас подтверждает статус одного из самых конкурентных за последние годы.