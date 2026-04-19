Red Petroleum высекла себя, как унтер-офицерская вдова

Заявление ОсОО "Альфа Ойл" (сеть АЗС Red Petroleum) о якобы распространении недостоверной информации появилось на фоне резонансного уголовного дела, в рамках которого был задержан глава компании Акылбек Маматов, а также бывший заместитель председателя ГКНБ Тимур Шабданбеков.

Именно эти события стали основным поводом для общественного резонанса и повышенного внимания к деятельности компании. Дополнительный интерес вызвали и осторожные упоминания в ряде публикаций о возможных связях фигурантов дела с высокопоставленными лицами, в том числе с экс-главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. При этом важно отметить, что ни одно из авторитетных СМИ не делало прямых утверждений или обвинительных выводов, ограничиваясь изложением фактов и процессуального статуса участников дела.

Проведённый анализ открытых источников показывает, что ведущие кыргызстанские СМИ освещали ситуацию, опираясь исключительно на официальные данные информацию о задержаниях, судебных решениях и ходе следствия. Публикации носили сдержанный и нейтральный характер, без попыток интерпретации или расширения повестки за пределы подтверждённых фактов.

При этом в материалах не зафиксировано утверждений о перебоях в работе сети АЗС Red Petroleum, сбоях в поставках топлива или иных признаках дестабилизации деятельности компании. Более того, подобная повестка фактически отсутствует в редакционных публикациях и не прослеживается как устойчивая информационная линия.

Таким образом, на текущий момент можно констатировать: информационный фон в традиционных СМИ формировался на основе официальных источников и не содержал заявлений о проблемах в работе компании.

На этом фоне обращает на себя внимание, что акцент на "стабильной и бесперебойной работе" сети АЗС был сделан уже в официальном заявлении самой компании. Подобная риторика, как правило, используется в ответ на конкретные информационные вбросы или кризисные сигналы, однако в данном случае их системного присутствия в медиапространстве не прослеживается.

Это может свидетельствовать о попытке превентивно нивелировать возможные репутационные риски, связанные с уголовным делом, либо сместить фокус общественного внимания с содержания расследования на обсуждение якобы недостоверной информации.

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что заявления о "распространении недостоверных сведений" не сопровождаются ссылками на конкретные публикации, СМИ или цифровые площадки. В условиях открытого медиапространства это существенно затрудняет проверку подобных утверждений и не позволяет оценить масштаб, характер и источники предполагаемой дезинформации.

Фактически речь может идти не столько о зафиксированном информационном потоке, сколько о разрозненных обсуждениях в социальных сетях и мессенджерах, которые не формируют полноценной медиаповестки и не подтверждаются в профессиональной журналистской среде.

В этой связи не исключено, что сам тезис о масштабном распространении недостоверной информации может рассматриваться как элемент коммуникационной стратегии, направленной на формирование альтернативной повестки, перераспределение общественного внимания и снижение репутационных издержек на фоне уголовного разбирательства.

Иными словами, акцент смещается с содержания дела и статуса его фигурантов на обсуждение информационного поля, что позволяет компании занять более выгодную публичную позицию не в роли участника резонансного процесса, а в роли субъекта, вынужденного реагировать на внешние информационные угрозы.

Ниже публикуем само заявление ОсОО "Альфа Ойл" (сеть АЗС Red Petroleum):

"В связи с распространяемой в информационном пространстве информацией, касающейся руководства компании Red Petroleum, сообщаем следующее:

Компания осведомлена о сложившейся ситуации и взаимодействует с соответствующими правоохранительными и иными органами в рамках действующего законодательства Кыргызской Республики. Мы уважаем установленный порядок проведения следственных мероприятий и считаем некорректным давать какие-либо оценки до завершения всех необходимых процедур.

Отдельно обращаем внимание, что в ряде средств массовой информации, а также в социальных сетях и мессенджерах распространяется недостоверная и искаженная информация, не соответствующая действительности и не имеющая отношения к деятельности компании и ее руководству. Призываем представителей СМИ, администраторов интернет-площадок, а также пользователей воздержаться от распространения непроверенных сведений, домыслов и интерпретаций, способных ввести общественность в заблуждение и нанести ущерб деловой репутации компании.

В случае дальнейшего распространения ложной информации компания оставляет за собой право защищать свою деловую репутацию в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики, включая обращение в судебные органы.

Подчеркиваем, что компания Red Petroleum работает полностью в штатном, стабильном и бесперебойном режиме. Все автозаправочные станции функционируют без ограничений, перебоев в поставках горюче-смазочных материалов нет, логистические и операционные процессы обеспечены в полном объеме и находятся под контролем. Компания, как единственный отечественный нефтетрейдер, в полном объеме выполняет свою ключевую функцию по обеспечению населения и бизнеса ГСМ, соблюдая все обязательства перед клиентами и партнерами", - говорится в заявлении компании.