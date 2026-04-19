Погода
$ 87.45 - 87.80
€ 102.70 - 103.55

Red Petroleum высекла себя, как унтер-офицерская вдова

548  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Заявление ОсОО "Альфа Ойл" (сеть АЗС Red Petroleum) о якобы распространении недостоверной информации появилось на фоне резонансного уголовного дела, в рамках которого был задержан глава компании Акылбек Маматов, а также бывший заместитель председателя ГКНБ Тимур Шабданбеков.

Именно эти события стали основным поводом для общественного резонанса и повышенного внимания к деятельности компании. Дополнительный интерес вызвали и осторожные упоминания в ряде публикаций о возможных связях фигурантов дела с высокопоставленными лицами, в том числе с экс-главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. При этом важно отметить, что ни одно из авторитетных СМИ не делало прямых утверждений или обвинительных выводов, ограничиваясь изложением фактов и процессуального статуса участников дела.

Проведённый анализ открытых источников показывает, что ведущие кыргызстанские СМИ освещали ситуацию, опираясь исключительно на официальные данные информацию о задержаниях, судебных решениях и ходе следствия. Публикации носили сдержанный и нейтральный характер, без попыток интерпретации или расширения повестки за пределы подтверждённых фактов.

При этом в материалах не зафиксировано утверждений о перебоях в работе сети АЗС Red Petroleum, сбоях в поставках топлива или иных признаках дестабилизации деятельности компании. Более того, подобная повестка фактически отсутствует в редакционных публикациях и не прослеживается как устойчивая информационная линия.

Таким образом, на текущий момент можно констатировать: информационный фон в традиционных СМИ формировался на основе официальных источников и не содержал заявлений о проблемах в работе компании.

На этом фоне обращает на себя внимание, что акцент на "стабильной и бесперебойной работе" сети АЗС был сделан уже в официальном заявлении самой компании. Подобная риторика, как правило, используется в ответ на конкретные информационные вбросы или кризисные сигналы, однако в данном случае их системного присутствия в медиапространстве не прослеживается.

Это может свидетельствовать о попытке превентивно нивелировать возможные репутационные риски, связанные с уголовным делом, либо сместить фокус общественного внимания с содержания расследования на обсуждение якобы недостоверной информации.

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что заявления о "распространении недостоверных сведений" не сопровождаются ссылками на конкретные публикации, СМИ или цифровые площадки. В условиях открытого медиапространства это существенно затрудняет проверку подобных утверждений и не позволяет оценить масштаб, характер и источники предполагаемой дезинформации.

Фактически речь может идти не столько о зафиксированном информационном потоке, сколько о разрозненных обсуждениях в социальных сетях и мессенджерах, которые не формируют полноценной медиаповестки и не подтверждаются в профессиональной журналистской среде.

В этой связи не исключено, что сам тезис о масштабном распространении недостоверной информации может рассматриваться как элемент коммуникационной стратегии, направленной на формирование альтернативной повестки, перераспределение общественного внимания и снижение репутационных издержек на фоне уголовного разбирательства.

Иными словами, акцент смещается с содержания дела и статуса его фигурантов на обсуждение информационного поля, что позволяет компании занять более выгодную публичную позицию не в роли участника резонансного процесса, а в роли субъекта, вынужденного реагировать на внешние информационные угрозы.

Ниже публикуем само заявление ОсОО "Альфа Ойл" (сеть АЗС Red Petroleum):

"В связи с распространяемой в информационном пространстве информацией, касающейся руководства компании Red Petroleum, сообщаем следующее:

Компания осведомлена о сложившейся ситуации и взаимодействует с соответствующими правоохранительными и иными органами в рамках действующего законодательства Кыргызской Республики. Мы уважаем установленный порядок проведения следственных мероприятий и считаем некорректным давать какие-либо оценки до завершения всех необходимых процедур.

Отдельно обращаем внимание, что в ряде средств массовой информации, а также в социальных сетях и мессенджерах распространяется недостоверная и искаженная информация, не соответствующая действительности и не имеющая отношения к деятельности компании и ее руководству. Призываем представителей СМИ, администраторов интернет-площадок, а также пользователей воздержаться от распространения непроверенных сведений, домыслов и интерпретаций, способных ввести общественность в заблуждение и нанести ущерб деловой репутации компании.

В случае дальнейшего распространения ложной информации компания оставляет за собой право защищать свою деловую репутацию в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики, включая обращение в судебные органы.

Подчеркиваем, что компания Red Petroleum работает полностью в штатном, стабильном и бесперебойном режиме. Все автозаправочные станции функционируют без ограничений, перебоев в поставках горюче-смазочных материалов нет, логистические и операционные процессы обеспечены в полном объеме и находятся под контролем. Компания, как единственный отечественный нефтетрейдер, в полном объеме выполняет свою ключевую функцию по обеспечению населения и бизнеса ГСМ, соблюдая все обязательства перед клиентами и партнерами", - говорится в заявлении компании.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/457902
Теги:
АЗС, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  