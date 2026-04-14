Австралийский спринтер Гоут Гоут превзошел время Усэйна Болта

Австралийский спринтер Гоут Гоут продолжает стремительно прогрессировать в мировой лёгкой атлетике, показав выдающийся результат на дистанции 200 метров.

На национальном чемпионате в Сиднее 18-летний спортсмен преодолел дистанцию за 19,67 секунды, установив новый рекорд Австралии и лучший результат в истории среди юниоров (U20). Этот забег стал первым в его карьере, где он официально "выбежал" из 20 секунд при допустимых показателях ветра.

Достижение сразу привлекло внимание экспертов и СМИ, поскольку результат Гоута оказался быстрее времени, которое показывал в аналогичном возрасте легендарный Усэйн Болт. Именно поэтому выступление молодого австралийца называют одним из самых ярких прорывов в спринте за последние годы.

При этом абсолютный мировой рекорд Болта на 200 метрах (19,19 секунды), установленный в 2009 году, всё ещё остаётся непобитым. Однако нынешний успех Гоута лишь усилил сравнения с восьмикратным олимпийским чемпионом и вызвал дискуссии о его перспективах на крупнейших мировых стартах.

Тренеры и аналитики отмечают, что при сохранении темпов прогресса Гоут Гоут может стать одним из главных претендентов на мировое лидерство в спринтерских дисциплинах в ближайшие годы.