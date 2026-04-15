В США пройдут прямые переговоры между Израилем и Ливаном

В США пройдут первые за несколько десятилетий прямые переговоры между Израилем и Ливаном. Во встрече принимают участие послы двух стран в Вашингтоне и глава Госдепартамента Марко Рубио. Главное требование Израиля - полное разоружение "Хезболлы". Накануне группировка призвала Ливан отказаться от переговоров и заранее назвала их бессмысленными, сообщает Би-би-си.

"Правительства Израиля и Ливана принимают участие в открытых и прямых переговорах на высоком дипломатическом уровне - впервые с 1993 года - при посредничестве США", - заявили в Госдепартаменте.

"Этот разговор поможет определить рамки продолжающегося диалога о том, как обеспечить долгосрочную безопасность на северной границе Израиля и как поддержать стремление правительства Ливана вернуть полный контроль над территорией страны и ее политической жизнью. Израиль воюет с "Хезболлой", а не Ливаном, так что не разговаривать соседям нет причины", - добавил представитель Госдепа.

Израиль в переговорах будет представлять посол страны в США Йехиэль Лейтер, Ливан - посол Нада Хамаде Моавад, примут участие во встрече также госсекретарь США Марко Рубио, посол США в Ливане Мишель Исса и советник Госдепартамента Майкл Нидхэм.

Вопрос "Хезболлы"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал добро на прямые переговоры в четверг, 9 апреля. При этом он назвал два условия для диалога: разоружение "Хезболлы" и достижение "настоящего мирного соглашения, которое останется в силе в течение поколений".

Ливан и Израиль формально находятся в состоянии войны с момента образования государства Израиль в 1948 году.

Президент Ливана Джозеф Аун неоднократно говорил о своей готовности к диалогу с Израилем. Его правительство хочет перемирия как условия для начала переговоров, но Израиль не согласен на это.

"Израиль отказывается обсуждать перемирие с террористической организацией "Хезболла", которая продолжает атаковать Израиль и является главным препятствием для мира между двумя странами", - сказал посол Израиля в США Лейтер.


