Аграриев КР обучают международным стандартам GLOBALG.A.P. и ISO 22000

В Бишкеке организован четырехдневный обучающий тренинг, посвященный изучению международных стандартов GLOBALG.A.P. и ISO 22000. Мероприятие проводится Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики совместно с Программой развития ООН. В обучении принимают участие представители аграрного сектора и перерабатывающей промышленности.

Тренинг разделен на два этапа. Первая часть, прошедшая 13–14 апреля, была посвящена стандарту GLOBALG.A.P. Второй этап, который проходит 15–16 апреля, направлен на изучение стандарта ISO 22000.

В ходе занятий участники изучают вопросы обеспечения качества и безопасности продукции, управления рисками, а также механизмы соответствия международным требованиям.

Как отмечают организаторы, основной целью обучения является повышение конкурентоспособности отечественных производителей и расширение их доступа к международным рынкам.