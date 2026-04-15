ПСЖ и Атлетико в полуфинале Лиги чемпионов

- Самуэль Деди Ирие
Четвертьфиналы Лиги чемпионов УЕФА подарили насыщенный событиями вечер - "Пари Сен-Жермен" и мадридский "Атлетико" вышли в полуфинал, обыграв "Барселону" и дортмундскую "Боруссию" соответственно.

ПСЖ совершил камбэк в матче с Барселоной

В Барселоне "Пари Сен-Жермен" одержал волевую победу со счетом 4:1 и оформил итоговый успех 6:4 по сумме двух встреч. Несмотря на то что каталонцы открыли счет усилиями Рафиньи, ключевой момент произошел в первом тайме - защитник хозяев Рональд Араухо получил прямую красную карточку. Практически сразу гости воспользовались численным преимуществом.

Усман Дембеле сравнял счет, точно завершив атаку. Во втором тайме парижане усилили давление, а Витинья вывел команду вперед. В концовке встречи Килиан Мбаппе оформил дубль, окончательно решив исход противостояния.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике отметил

"Мы показали характер и умение сохранять хладнокровие под давлением. Это ключ к победам на таком высоком уровне".

Для "Барселоны" вылет стал серьезным ударом, особенно после победы в первом матче. Теперь Хави и его команде предстоит сосредоточиться на внутреннем чемпионате.

Атлетико уступил Боруссии в драматичном триллере

В Дортмунде мадридский "Атлетико" не сумел удержать преимущество первого матча и покинул турнир, проиграв "Боруссии" со счетом 2:4 (итоговый счет 4:5 по сумме встреч).

Юлиан Брандт открыл счет уже в начале встречи, подарив "Боруссии" надежду. Позже Иан Матсен забил второй мяч. Мадридцы смогли отыграться благодаря автоголу Хуммельса и точному удару Анхеля Корреа, что на время вывело "Атлетико" в полуфинал.

Однако "Боруссия" проявила невероятную волю - Никлас Фюллькруг и Марсель Забитцер забили два гола за три минуты, вернув преимущество немецкому клубу. Несмотря на все усилия подопечных Диего Симеоне, спасти игру не удалось.

Полуфинальная гонка набирает обороты

После вылета "Барселоны" и "Атлетико" борьба за трофей становится еще более непредсказуемой. В первом полуфинале нас ждет противостояние ПСЖ и "Боруссии" Дортмунд.

Теперь внимание переключается на оставшиеся пары, где определятся соперники по второму полуфиналу. Лига чемпионов выходит на решающую стадию сезона 2025/26.


