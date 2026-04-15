Кыргызстан и США наметили новые направления сотрудничества

В Вашингтоне прошли политические консультации между Кыргызстаном и США, по итогам которых стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества и договорились провести следующий раунд переговоров в Бишкеке.

Как сообщили в МИД, консультации прошли под председательством заместителя министра иностранных дел Кыргызстана Медера Абакирова и помощника государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Пола Капура.

В ходе встречи обсужден широкий круг вопросов, включая развитие политического диалога, расширение торгово-экономического сотрудничества и возможное смягчение визовых требований для граждан Кыргызстана.

Стороны также отметили важность регионального взаимодействия и положительно оценили итоги саммита C5+1 в Вашингтоне, а также проведение бизнес-форума B5+1 в Бишкеке, который способствовал укреплению деловых связей и привлечению американских компаний.

Кроме того, обсуждены вопросы многостороннего сотрудничества, в том числе в рамках формата C5+1, ООН и ОБСЕ.

Отмечено, что дальнейшее взаимодействие будет строиться на принципах взаимного уважения, доверия и взаимной выгоды.