Камчыбек Ташиев заявил об уходе с поста главы КФС

Президент Кыргызского футбольного союза Камчыбек Ташиев заявил о своем уходе с поста, представил отчет о деятельности КФС и рассказал о достигнутых результатах. Конгресс проходит 15 апреля в Бишкеке. Видео с его выступлением опубликовал его сторонник Откурбек Рахманов.

В начале выступления Ташиев в шутливой форме обратился к участникам, отметив, что они могли удивиться его появлению. Он добавил, что намерен представить отчет о проделанной совместной работе.

Говоря об итогах, Ташиев подчеркнул, что достигнутые результаты стали возможны благодаря поддержке президента Садыра Жапарова.

"Без поддержки нашего уважаемого президента Садыра Нургожоевича этих успехов не было бы", - отметил он.

По его словам, два года назад глава государства предложил ему возглавить футбольный союз и заняться развитием этой сферы.

"Ты сам любишь футбол, я поддержу, давай развивать футбол", - привел Ташиев слова президента, добавив, что поставленные задачи удалось выполнить.

Он также сообщил, что на основании указов президента Кыргызскому футбольному союзу были предоставлены льготы в налоговой сфере, по коммунальным платежам и социальным отчислениям.

Кроме того, всем 16 футбольным клубам страны выделены земельные участки для строительства собственных баз.

В завершение Ташиев выразил благодарность президенту за поддержку и сообщил о своем уходе с поста главы КФС.

Напомним, Камчыбек Ташиев был избран президентом Кыргызского футбольного союза в 2024 году. Это выступление стало одним из его первых публичных появлений на официальном мероприятии после ухода с должности главы ГКНБ.