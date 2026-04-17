В Кыргызстане запустили цифровую очередь на льготное кредитование аграриев

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР переводит процесс финансовой поддержки фермеров в цифровой формат. Совместно с ОАО "Айыл Банк" и ОАО "Элдик Банк" ведомство внедряет систему электронной очереди для получения льготных займов.

Официальный старт проекту был дан 15 апреля 2026 года после подписания трехстороннего соглашения. Технической базой для инициативы стал модуль "Льготное кредитование фермеров", интегрированный в платформу "iDyikan". Данный программный продукт был разработан государственным учреждением "АгроСмарт" при профильном министерстве.

Благодаря новому сервису сельхозпроизводители республики получают доступ к следующим дистанционным возможностям:

прохождение онлайн-регистрации в системе;

подача заявок на льготное финансирование без посещения офисов;

дистанционное бронирование места в очереди;

мониторинг статуса рассмотрения документов в режиме реального времени.

Основная цель внедрения системы - исключение человеческого фактора, обеспечение полной прозрачности и адресности при распределении государственных субсидий, выделяемых на развитие агропромышленного сектора страны.

Платформа "iDyikan" создается как "единое цифровое окно" для сельских тружеников, где в электронном виде будут аккумулированы все ключевые госуслуги и финансовые продукты. В ближайшее время разработчики планируют выпустить мобильное приложение, которое сделает доступ к мерам господдержки еще более мобильным и удобным.