Мальчишки и девчонки будут счастливы в стране Садыра Жапарова

Когда читаешь официальный пресс-релиз о посещении президентом Садыром Жапаровым социального жилья для выпускников интернатов, внимание невольно концентрируется на цифрах и фактах: 25 воспитанников, социальный дом, программы ГИК, внеочередная ипотека, накопительный депозит.

Однако после просмотра видео становится понятно: главным в этой истории стали не стены нового здания и не государственные программы. Главным стали люди, для которых этот дом стал первым по-настоящему своим домом.

1 июня глава государства посетил социальное жилье, организованное Государственной ипотечной компанией для выпускников интернатных учреждений, оставшихся без попечения родителей. Здесь сегодня проживают юноши и девушки из Бишкека, Чуйской, Иссык-Кульской и Ошской областей.

Сам визит оказался гораздо менее формальным, чем можно было ожидать. Зайдя к юношам, президент первым делом начал интересоваться не состоянием ремонта и не отчетами чиновников. Он спрашивал ребят об учебе, оценках, выбранных профессиях и планах на будущее.

Нельзя не отметить, что встреча проходила в необычайно теплой атмосфере. Вместо дежурного осмотра объекта и нескольких протокольных фраз президент посвятил время живому общению с воспитанниками. Судя по реакции ребят, для них было важно не только получить ответы на свои вопросы, но и почувствовать внимание к своим судьбам и переживаниям.

Судя по атмосфере встречи, разговор шел не столько о сегодняшнем дне, сколько о будущем.

"Я всегда думал о вас", сказал Садыр Жапаров, объясняя, почему вопрос жилья для сирот стал одним из направлений социальной политики последних лет.

На первый взгляд эта фраза может показаться обычной частью выступления. Но дальше последовало объяснение, которое позволяет лучше понять отношение президента к данной теме.

Он рассказал, что во время пребывания в местах лишения свободы встречал круглых сирот, оказавшихся там из-за жизненных обстоятельств. По его словам, ему было особенно жаль этих молодых людей, поскольку зачастую после выхода из интернатов им попросту некуда было идти.

Именно здесь, пожалуй, находится главный смысл сегодняшнего события.

Долгие годы государство обеспечивало сирот питанием, обучением и проживанием до совершеннолетия. Однако после выпуска многие из них фактически оставались один на один с взрослой жизнью. Нужно было искать жилье, работу, средства к существованию и одновременно строить свое будущее.

Сегодня государство пытается закрыть этот пробел. Во время встречи президент подчеркнул, что выпускники смогут жить здесь несколько лет до завершения обучения и трудоустройства. Более того, он попросил передать информацию и тем выпускникам прошлых лет, которые до сих пор не имеют собственного жилья.

Фактически речь идет не просто о социальной помощи, а о создании переходного этапа между интернатом и самостоятельной жизнью.

Особенно важно, что эта работа не ограничилась заявлениями. Еще с первых лет президентства Садыр Жапаров говорил о необходимости решить жилищный вопрос детей-сирот. Сегодня эта идея получила практическое воплощение. В Бишкеке и Оше появились социальные дома, которые должны стать для выпускников интернатов надежной опорой на старте взрослой жизни.

При этом разговор не сводился к обещаниям и льготам. Глава государства неоднократно говорил о личной ответственности. Он призвал молодых людей бережно относиться к жилью, экономить воду и электроэнергию, соблюдать порядок, хорошо учиться и не совершать ошибок, способных повлиять на их будущее.

После общения с юношами президент встретился с девушками. Он также интересовался их учебой, будущими профессиями и планами на жизнь. При этом прозвучала важная фраза, которая в определенной степени стала признанием существующей проблемы.

"Раньше государство уделяло недостаточно внимания этому вопросу", - отметил глава государства.

Для руководителя страны подобные слова имеют особое значение. Признание существующей проблемы зачастую становится первым шагом к ее решению. И сегодняшний визит показал, что вопрос поддержки выпускников интернатов рассматривается уже не как разовая социальная акция, а как направление государственной политики.

Во время встречи молодые люди попросили организовать летний отдых. Они рассказали, что большую часть времени проводят в стенах учебных заведений и редко имеют возможность выезжать за их пределы. Президент поручил профильным структурам оперативно решить этот вопрос.

Особое внимание привлекла еще одна деталь. На протяжении всей встречи Садыр Жапаров обращался к ребятам на "вы". Для многих это может показаться мелочью, но именно из таких деталей складывается отношение к человеку. Особенно если речь идет о молодых людях, выросших без родительской опеки.

Еще одним важным элементом поддержки стала перспектива получения собственного жилья. Выпускники смогут вне очереди участвовать в программах Государственной ипотечной компании, а также воспользоваться средствами накопительного депозита в размере 500 тысяч сомов в рамках программы "Келечекке салым".

Таким образом выстраивается целая цепочка поддержки: временное жилье, образование, трудоустройство и дальнейшее получение собственной квартиры.

После просмотра видео осталось ощущение, что президент приехал сюда не ради отчета или красивой картинки. За официальным мероприятием чувствовалось искреннее желание лично убедиться, что у ребят, выросших без родительской опеки, появился шанс на более уверенное будущее.

Возможно, именно поэтому эта встреча запомнится не цифрами и поручениями. Она показала, что за государственными решениями стоят реальные человеческие судьбы. А значит, социальная политика перестает быть набором документов и программ, превращаясь в конкретную поддержку тех, кто особенно в ней нуждается.

Вопрос жилья сегодня остается актуальным для тысяч кыргызстанцев. Но для молодых людей, выросших без родительской опеки, он зачастую приобретает особое значение. Ведь речь идет не только о квадратных метрах, но и о чувстве защищенности, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. И сегодня государство сделало еще один шаг к тому, чтобы такая мечта становилась реальностью.