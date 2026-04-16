Бишкек и ОДКБ наращивают военную мощь перед лицом глобальной нестабильности

В столице Кыргызстана состоялась стратегическая встреча Генерального секретаря ОДКБ Таалатбека Масадыкова с министром обороны КР Русланом Мукамбетовым. В центре внимания сторон оказались острейшие вызовы международной безопасности и укрепление стабильности в зоне ответственности организации. Особый акцент в ходе переговоров был сделан на тревожной динамике развития ситуации на Ближнем Востоке и в Афганистане, что требует от государств-членов ОДКБ предельной координации усилий.

Таалатбек Масадыков детально проинформировал главу оборонного ведомства о реализации ключевых решений ноябрьской сессии СКБ ОДКБ 2025 года и представил приоритетные направления работы на период председательства России. В ближайших планах организации - серия масштабных совместных учений "Нерушимое братство", "Взаимодействие" и "Рубеж", направленных на отработку оперативного реагирования на любые угрозы. Со своей стороны министр обороны Руслан Мукамбетов подтвердил полную готовность Кыргызстана к расширению военного сотрудничества и наращиванию коллективного потенциала для защиты общих рубежей.