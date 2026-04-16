В Бишкеке представили уникальные документы о преступлениях нацизма

В Кыргызско-Российском Славянском университете (КРСУ) состоялись круглый стол и презентация историко-документальной выставки "Без права на забвение: геноцид советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны в общей памяти Кыргызстана и России". Мероприятие, организованное Центром историко-культурного наследия КРСУ, проектом "Монументы Победы" и Евразийской гильдией историков, стало результатом масштабной исследовательской работы по изучению преступлений против мирного населения и сохранению памяти о трагических страницах общей истории.

Экспозиция объединила уникальные архивные документы, визуальные материалы и свидетельства очевидцев. Особое внимание в ней уделено судьбам узников концлагерей - как уроженцев России, так и Кыргызстана. Через личные истории конкретных людей организаторы раскрыли системный характер нацистской политики уничтожения, подчеркнув, что трагедия затронула все республики Советского Союза, включая Центральную Азию.

Участники круглого стола обсудили вопросы историко-правовой оценки геноцида, актуальность наследия Нюрнбергского процесса и методы противодействия фальсификации истории. Советник Посольства РФ в КР Сергей Храмов отметил, что сохранение исторической правды является общей ответственностью, особенно в условиях попыток пересмотра итогов Второй мировой войны. По его словам, научное сообщество играет ключевую роль в защите памяти о подвиге победителей ради будущих поколений.

Ректор КРСУ Сергей Волков в своем выступлении сделал акцент на важности передачи этих знаний молодежи. Он призвал не относиться к памяти формально, подчеркнув, что за сегодняшней возможностью учиться и строить будущее стоит жертва тех, кто отстоял мир. Ректор отметил, что события войны должны жить не только в архивных папках, но и в сознании современных студентов.

Директор Центра историко-культурного наследия КРСУ Леонид Сумароков добавил, что к подготовке выставки активно привлекались студенты университета. Для многих из них работа с документами о соотечественниках, оказавшихся в концлагерях, стала личным открытием. Проект продемонстрировал, что именно человеческие судьбы делают историю живой, превращая круглый стол и выставку в важную площадку для диалога о сохранении общей памяти и противодействии искажению прошлого.