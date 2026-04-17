В марте из России выдворят около 6 тысяч нелегальных мигрантов

По результатам масштабных рейдов, прошедших в марте текущего года, правоохранительные органы России приняли решение о выдворении из страны около шести тысяч иностранных граждан. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, подводя итоги общероссийской операции по противодействию незаконной миграции.

Проверки затронули более 130 тысяч объектов, включая рынки, склады, промышленные зоны и транспортную инфраструктуру. В оперативных мероприятиях приняли участие около 60 тысяч полицейских при силовой поддержке ФСБ и Росгвардии. Для повышения эффективности мониторинга в ряде регионов использовались беспилотные летательные аппараты.

Помимо решений о выдворении, работа силовиков принесла и другие результаты: было возбуждено почти тысяча уголовных дел и выявлено 48 тысяч административных правонарушений. В ходе проверок удалось установить 138 человек, находившихся в розыске, а еще 7,7 тысячи иностранцев получили запрет на въезд в Российскую Федерацию в будущем.

Статистика высылки может значительно вырасти в ближайшее время в связи с инициативой депутатов Госдумы. Парламентарии планируют практически вдвое расширить список оснований для депортации - с 22 до 43 статей КоАП. В обновленный перечень могут войти не только нарушения общественного порядка, но и публичные действия в интернете, включая дискредитацию армии и призывы к санкциям против России. Таким образом, любое нарушение российского законодательства, в том числе в цифровой среде, станет весомым поводом для аннулирования права на пребывание в стране.


