На границе Кыргызстана и Узбекистана ускорили досмотр грузовиков

- Светлана Лаптева
На двух ключевых автодорожных пунктах пропуска на кыргызско-узбекской границе значительно сократилось время досмотра грузовых автомобилей. Согласно данным Таможенной службы КР, речь идет о КПП "Достук" и "Кызыл-Кыя". По информации системы Target, на пункте пропуска "Достук" доля фур, проходящих проверку менее чем за один час, за год увеличилась с 48 до 82 процентов.

Одновременно с ускорением процедур зафиксирован резкий рост транспортного потока. Если в первом квартале 2025 года через "Достук" прошло 3,8 тысячи грузовых машин, то за аналогичный период 2026 года этот показатель достиг 10,3 тысячи, что в 2,7 раза больше прежних значений.

Положительная динамика отмечается и на КПП "Кызыл-Кыя" в Баткенской области. Здесь доля грузовиков, оформляемых менее чем за час, выросла с 25 до 60 процентов. Количество пересечений границы на данном участке также увеличилось более чем в два раза - с 1,1 тысячи до 2,5 тысячи автомобилей в квартал.

Пункт пропуска "Достук" расположен в Ошской области и граничит с узбекским постом "Дустлик" в Андижанской области. КПП "Кызыл-Кыя" находится в Баткенской области напротив узбекского контрольно-пропускного пункта в Ферганской области. Модернизация процессов досмотра позволяет справляться с растущим товарооборотом между странами без создания очередей.


граница, Узбекистан, Кыргызстан
