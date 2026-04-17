Глава МИД КР примет участие в заседании СМИД СНГ в Москве

17 апреля министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ и министерской встрече в формате "Центральная Азия - Россия", которые пройдут в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ожидается, что участники обсудят реализацию Плана совместных действий на 2025–2027 годы, утверждённого главами государств на втором саммите данного формата в Душанбе 9 октября 2025 года. Особое внимание будет уделено устранению торговых барьеров, развитию транспортно-логистических коридоров и вопросам региональной безопасности.

В рамках заседания СМИД СНГ стороны также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки и взаимодействия в рамках Содружества. По итогам встречи планируется принятие документов, которые будут внесены на рассмотрение высших органов СНГ.


