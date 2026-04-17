На трассе Бишкек–Ош проверяли состояние водителей

На автодороге Бишкек–Ош 17 апреля проведены профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности водителей.

Как сообщили в ГУОБДД, рейд прошёл на участке в селе Кароол Узгенского района в период с 04:00 до 07:00 часов.

В ходе мероприятия сотрудники останавливали водителей, управлявших транспортными средствами в утомлённом состоянии. С ними проводились профилактические беседы и разъяснительная работа. Медицинские работники проверяли артериальное давление и давали рекомендации.

В ведомстве напомнили, что безопасность дорожного движения зависит от каждого водителя, и призвали перед дальней дорогой обязательно отдыхать и не садиться за руль в утомлённом состоянии.