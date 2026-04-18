ФИФА ответила на критику из-за высоких цен на транспорт во время ЧМ-2026

Международная федерация футбола выступила с официальным заявлением в ответ на критику, связанную с высокими ценами на общественный транспорт во время чемпионата мира 2026 года. Поводом для недовольства стали тарифы на проезд к стадиону "Метлайф Стэдиум" в штате Нью-Джерси, где пройдут матчи турнира. По сообщениям СМИ, стоимость билетов на поезд в дни игр может превышать 100 долларов, тогда как стандартная цена составляет около 13 долларов.

В федерации заявили, что "удивлены" реакцией местных властей. В организации напомнили, что согласно первоначальным соглашениям с городами-хозяевами от 2018 года болельщикам должен был предоставляться бесплатный транспорт. Однако в 2023 году условия были изменены - теперь допускается оплата проезда "по себестоимости" из-за финансовой нагрузки на принимающие стороны.

Губернатор штата Нью-Джерси Мики Шеррилл подвергла федерацию резкой критике, заявив, что организация должна участвовать в покрытии транспортных расходов. По ее словам, местные службы могут понести затраты в размере около 48 миллионов долларов, в то время как доходы федерации от турнира могут достичь 11 миллиардов долларов.

Критические заявления также сделали сенатор Чак Шумер и губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул. Они отметили, что столь высокие цены делают посещение матчей менее доступным для болельщиков и создают дополнительную нагрузку на местных жителей.

Недовольство выразили и фанаты, назвав ситуацию "очередным завышением цен". Сообщается, что аналогичное повышение тарифов ожидается и в других городах. В частности, поездка к стадиону "Джиллетт Стэдиум" в районе Бостона может стоить до 80 долларов.

Ситуация вокруг транспортных расходов может стать одной из ключевых проблем в преддверии чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике и соберет миллионы болельщиков со всего мира.