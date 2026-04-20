Некому работать: из-за чего больницы и ЦСМ Кыргызстана остаются без врачей

Один из вызовов в кыргызской системе здравоохранения - это дефицит медицинских кадров, в которой не хватает более 20 тысяч медицинских работников: около 6,5 тысячи врачей и 8,5 тысячи - медсестёр. В дефиците санитарные работники и специалисты для технического обслуживания. И есть риск, что кадровый голод будет увеличиваться. По крайней мере, такая тенденция прослеживается, судя по прошедшему диалогу высокого уровня по кадровым ресурсам здравоохранения.

Представленные результаты анализа рынка труда в системе здравоохранения с 2013 по 2023 год, проведенного Европейским региональным бюро ВОЗ совместно с Минздравом, обозначили тяжелую, если не сказать, угрожащую ситуацию. О том, как решить кадровый кризис в здравоохранении, повысить престиж врачебной профессии и обеспечить кыргызстанцам доступную медицинскую помощь, велась дискуссия во время диалога высокого уровня по кадровым ресурсам здравоохранения. В ней приняли участие депутаты ЖК, представители кабинета министров, большинства наших министерств, местных органов самоуправления, медицинских ассоциаций.

Эта проблема в государственной системе здравоохранения не нова. Она обсуждается на всех уровнях на протяжении не одного десятка лет. И эти исследования вновь показали, что она носит структурный характер и по-прежнему остается самой главной в кыргызской медицине. Можно понастроить больниц, оснастить их современным оборудованием, но если там некому работать - все это бесполезно. И уже сейчас далеко не всем жителям нашей страны, особенно в регионах, доступна качественная и бесплатная медицинская помощь, хотя это право закреплено в Конституции. А без этого говорить о здоровье нации не приходится, заболеваемость в стране растет, больницы и национальные центры переполнены.

Судя по результатам анализа, в Кыргызстане кадровый голод ощущается сильнее по сравнению с другими странами Центральной Азии. И хотя государственная политика преодоления кадрового дефицита в последние годы активизировалась, но принимаемых мер пока недостаточно. Мешает ряд факторов: действующий порядок планирования и прогнозирования кадров, недостаточное регулирование структуры их подготовки по специальностям, недостаточность действенных инструментов повышения привлекательности профессии: тяжелые условия труда, незащищенность медиков от грубого отношения, отсутствие защиты здоровья и благополучия. К числу этих факторов можно, наверное, отнести и частую сменяемость руководства Минздрава и членов его команды. Хоть об этом и не говорилось на презентации, но факты-то налицо. Нет единой стратегии и преемственности в управлении кадрами. Например, многочисленные реформы в системе первичного звена по его модернизации и обеспечению кадрами не привели к желаемым результатам: численность штатных должностей врачей там постоянно сокращается. А значит, возрастает нагрузка на оставшихся врачей и медсестер. Семейных врачей не хватает даже в Бишкеке, не говоря о регионах. По стандарту каждый должен обслуживать не более 1700 человек, однако в регионах и крупных городах он принимает в 1,7 раза больше пациентов, а в Таласской области – почти в два раза.

"В Таласе на одного семейного врача приходится 3271 пациент. Мы не можем быть уверены в том, что при такой нагрузке врачи смогут предоставлять качественные медицинские услуги. Нагрузки на семейных медсестер также превышают установленные нормы", - считают эксперты ВОЗ. Ситуация с врачами "узких" специальностей в первичке и в больницах вообще удручающая. В числе дефицитных специальностей – педиатры, детские хирурги, рентгенологи, урологи, дерматологи, ЛОР-специалисты, травматологи, неврологи, офтальмологи, психотерапевты, да практически всех специальностей. А ковид, помнится, выявил острую нехватку еще и инфекционистов, и реаниматологов. Пандемия прошла несколько лет назад, а проблема осталась.

И по данным анализа, тенденция снижения численности медработников в системе здравоохранения приобретает устойчивый характер. С 2013 года общее число медицинских работников сократилось более чем на 18 процентов, врачей - на 19 с лишним, количество медсестер снизилось почти на 17, а акушерок - примерно на 35 процентов. Заведующая отделом образования Министерства здравоохранения Зуура Долонбаева отметила, что сложившаяся ситуация свидетельствует о наличии системных проблем в кадровом обеспечении. По ее мнению, эта тенденция связана с миграцией персонала, высокой нагрузкой и сложными условиями труда в больницах. Она также подчеркнула, что распределение медицинских работников по регионам крайне неравномерное. Наибольшее число врачей сосредоточено в Бишкеке и Оше, где их почти вдвое больше, чем в Таласской и Чуйской областях. Количество же медсестер и акушерок в Баткенской области вдвое больше, чем в Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях.

"С 2013 года во всех регионах страны наблюдается снижение количества медработников. Наибольшее сокращение числа врачей отмечено в Таласской и Чуйской областях, а также в Бишкеке. Снижение численности медсестер, акушерок и других специалистов со средним медицинским образованием наиболее заметно в Оше и в Ошской, Чуйской и Джалал-Абадской областях", - добавила Зуура Долонбаева.

Данные исследования показывают, что 96 процентов среднего медицинского персонала и свыше 65 процентов врачей составляют женщины, а в Бишкеке этот показатель вообще достигает 80 процентов. Причем больше трети врачей в Кыргызстане - 35,5 процента старше 55 лет. Это выше среднего показателя Европейского региона ВОЗ (31 процент). Что касается специалистов со средним медобразованием, то 42 процента из них старше 55 лет. Как следует из анализа, в Нарынской области, например, более половины врачей пенсионного или постпенсионного возраста, в Иссык-Кульской области – свыше 40 процентов, в Таласской – около 38 процентов. Та же ситуация с медсестерами и акушерками. И тут вновь Нарын в лидерах – почти 35 процентов специалистов среднего звена - работающие пенсионеры или предпенсионного возраста. В Чуйской области почти 21 процент медсестер пенсионного возраста, в Иссык-Кульской примерно столько же. И доля медработников в возрасте 55 лет и старше растет. А это дополнительная зона кадрового риска для системы здравоохранения. Что подчеркнули и эксперты ВОЗ: "Старение медицинского персонала еще больше подтверждает необходимость в политике, обеспечивающей эффективный набор и удержание кадров".

Отмечается и огромный разрыв в обеспеченности медицинскими кадрами городов и сельской местности, отдельных регионов страны, так как только половина выпускников-бюджетников медвузов идут работать в районные организации здравоохранения. Часть из них даже возмещает бюджетные средства, чтобы только не ехать на отработку в регион. И это проблема не только в сельской медицине. Врачи и средний медперсонал увольняется и из городских, и областных больниц. По данным экспертов, в 2022 году из организаций здравоохранения выбыло около 1,5 тысячи врачей, в 2023-м – более двух тысяч, в 2024 – почти две с половиной. Одни уходит в частную медицину, другие, разочаровавшись в профессии, увольняются из-за тяжелых условий работы и низкой зарплаты, третьи – молодые и перспективные уезжают в другие страны. Последние три года растет и число медсестер, акушерок и фельдшеров, выбывших из государственных медучреждений.

Причем уровень подготовки медработников в нашей стране достаточно высокий, если они без труда устраиваются работать и в Казахстане, и в России. И довольны и условиями, и зарплатой. Получается, мы готовим кадры для кого-то, а сами оказываемся у разбитого корыта.

Практически все участники диалога говорили о недавнем повышении заработной платы медработникам. Правительством сегодня действительно многое делается. Но, по мнению мэтров отечественного здравоохранения, эта мера как обезболивающее, которое не может само по себе вылечить и неспособно закрыть огромную кадровую дыру в нашем здравоохранении. Финансовым пряником большинство из молодых специалистов в регионы не заманишь. Потому что там нет перспектив и условий для профессионального роста и развития, а именно: современного оборудования. А молодые врачи хотят осваивать новые технологии на нем, использовать в своей практике лапароскопические и лазерные установки и другие аппараты. Даже зарплата в их деятельности не самое главное, важнее знания, опыт, стажировки.

И молодых врачей можно понять. В современной медицине знания устаревают быстрее, чем когда-либо. По данным Всемирной организации здравоохранения, объём медицинской информации в мире удваивается каждые 73 дня. Это означает, что врач, не проходивший переобучение более трёх лет, фактически работает с устаревшими данными и методиками. Поэтому, чтобы привлечь врачей в региональные больницы, их надо оснастить, отправлять докторов на стажировки за рубеж и международные конференции. Это вызовет у молодых больший интерес и может привлечь специалистов в региональные медучреждения, что, разумеется, сразу скажется на качестве оказания медицинской помощи.

Об этом, кстати, сказала и Наташа Аззопарди, директор дивизиона по системам здравоохранения Европейского регионального бюро ВОЗ. По ее словам, чтобы удержать кадры, зарплату надо, безусловно, периодически повышать, но надо и улучшать как условия их работы, так и бытовые. Тем более, что здравоохранение Кыргызстана представлено больше женщинами. И, конечно, акцентировать внимание на внедрении высоких технологий, использовании качественных лекарств, чтобы врачи могли видеть результаты лечения своих пациентов.

Одним из решений кадровой проблемы, как отметил начальник кадрового управления Минздрава Нурбек Ильязов в интервью vb.kg, является возвращение квалифицированных, компетентных специалистов из-за рубежа. Сейчас детально прорабатываются различные стимулирующие моменты для этого – одномоментные выплаты, обеспечение квартирами по льготной жилищной программе, предоставление возможностей для карьерного роста и другие. По его словам, во время встреч в Москве с нашими соотечественниками уже были желающие вернуться на родину и сегодня поступают сообщения и от других медиков, с которыми Минздрав находится в постоянном контакте.

Во время диалога предлагалось также заключать контракты с выпускниками школ, которые хотят стать врачами, на оплату их обучения в медицинских высших учебных заведениях, но с условием, что они вернутся работать на родину. Но, пожалуй, наиболее актуальными сегодня способами ослабления кадровых проблем могут стать развитие телемедицины и дистанционных форм мониторинга состояния здоровья и ведения пациентов, увеличение масштабов использования мобильных выездных бригад и мобильных комплексов для диагностики и оказания медицинской помощи. Все это, конечно, внедряется, но пока не так широко, как того требует ситуация. В общем, проблемы обозначены, цели поставлены, пора подумать об инициативах, "закрепляющих" специалистов на рабочих местах.