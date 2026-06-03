Ученые Кыргызстана и России проведут раскопки на Иссык-Куле

В июне ученые научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета откроют новый сезон международных археологических и этнографических исследований. В 2026 году запланировано шесть экспедиций, которые охватят Алтайский край, Республику Алтай, Казахстан и Кыргызстан. Специалисты намерены продолжить изучение памятников древних и средневековых культур, а также исследование исторического и этнокультурного наследия народов Большого Алтая.

Особое внимание в нынешнем сезоне будет уделено Кыргызстану. В августе состоится Иссык-Кульская кыргызско-российская археологическая экспедиция, которая пройдет в Жети-Огузском районе Иссык-Кульской области. В полевых исследованиях примут участие сотрудники Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына и Алтайского государственного университета. Экспедиция станет продолжением совместной работы ученых двух стран по изучению памятников тюркской эпохи на территории Кыргызстана.

По словам заведующего кафедрой археологии, этнографии и музеологии АлтГУ Алексея Тишкина, в этом году исследователи планируют значительно расширить территорию обследований. Основной задачей станет поиск и фиксация археологических памятников тюркского времени. Это позволит ученым глубже изучить особенности размещения древних объектов, провести сравнительный анализ с аналогичными памятниками Алтая и Монголии, а также получить новые данные о жизни и передвижении кочевых народов Центральной Азии.

Кроме того, археологи намерены уделить внимание изучению погребальных и поминальных комплексов различных кочевых культур. В программу работ также включены фотограмметрия и цифровая фиксация раннесредневековых каменных изваяний, которые являются важными памятниками истории и культуры тюркских народов. Полученные материалы пополнят научные базы данных и помогут сохранить уникальное культурное наследие региона для будущих поколений.

Как отметил Алексей Тишкин, сроки нынешней экспедиции будут ограничены, однако исследователи рассчитывают собрать достаточный объем информации для подготовки более масштабных археологических работ в последующие годы. Ученые надеются, что накопленный опыт и результаты разведочных исследований позволят уже в следующем сезоне приступить к полноценным раскопкам наиболее перспективных объектов.

Напомним, что в 2025 году специалисты научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" впервые провели археологические раскопки на территории Кыргызстана. Работы проходили в урочище Боромбай возле села Кызыл-Октябрь Иссык-Кульской области. Тогда исследователи получили ценные материалы, подтвердившие высокий научный потенциал региона для дальнейших археологических исследований.

Помимо Кыргызстана, международные экспедиции пройдут в Республике Алтай, Алтайском крае и Павлодарской области Казахстана. Археологи продолжат изучение памятников различных исторических эпох - от энеолита до раннего средневековья. Особый интерес представляют объекты периода Первого Тюркского каганата, которые помогают ученым восстанавливать ранние этапы истории тюркских народов и крупнейших кочевых государств Евразии.

Результаты полевого сезона будут представлены в сентябре на Международном образовательном форуме "Алтай -Азия 2026". По итогам экспедиций планируется подготовка научных статей, проведение мультимедийных выставок и презентаций, а также выпуск нового каталога тюркских памятников Алтая. Исследователи уверены, что полученные материалы внесут значительный вклад в изучение общей историко-культурной связи народов Центральной Азии и Большого Алтая.